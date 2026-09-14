جامعة الدول العربية تدعو لوقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية شاملة

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، تطورات الأوضاع في السودان وسبل دعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة.

وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن اللقاء استعرض جهود الأمم المتحدة، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وباقي أعضاء الآلية الخماسية، لدعم المساعي الرامية إلى إنهاء النزاع وطي صفحة الحرب في السودان.

وأكد فهمي، موقف الجامعة الداعم للشعب السوداني وتطلعاته نحو الأمن والسلام والتنمية المستدامة، مشدداً على أن الأولوية العاجلة تتمثل في وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بالتزامن مع إطلاق عملية سياسية بقيادة وملكية سودانيتين.

وشدد الأمين العام على ضرورة التحرك على المسارات السياسية والإنسانية والعسكرية بالتوازي لمعالجة الأزمة السودانية، مؤكداً ثوابت الجامعة العربية وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسسات دولته الوطنية.

كما أكد رفض أي ترتيبات من شأنها تكريس الانقسام أو إنشاء كيانات موازية، فضلاً عن رفض التدخلات الخارجية في الشؤون السودانية، داعياً إلى إطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم وتضمن مشاركة مختلف أطياف المجتمع السوداني.

وتأتي هذه التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وكالة سبوتنيك