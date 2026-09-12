شرطة الجزيرة تكرّم ضباطاً منقولين وتستقبل دفعة جديدة

احتفت رئاسة شرطة ولاية الجزيرة اليوم بتكريم عدد من ضباط الشرطة برتبة العميد والعقيد بمناسبة انتقالهم من الولاية، بالتزامن مع استقبال ضباط جدد، في تقليد يجسّد قيم الوفاء والتقدير ويعزز روح المؤسسة الواحدة.

وجرت مراسم التكريم برعاية اللواء شرطة (حقوقي) عبد الإله علي أحمد، مدير شرطة الولاية، وإشراف العميد شرطة عمر أحمد محجوب، مدير دائرة الشؤون العامة، تقديراً لعطاء الضباط المنقولين وإسهاماتهم في أداء الواجب وخدمة المواطنين وحفظ الأمن والاستقرار.

ورحبت رئاسة الشرطة بالضباط الجدد، مؤكدة أن انتقال القيادات بين المواقع يمثل امتداداً لمسيرة العطاء، وأن الرسالة الشرطية تقوم على المهنية والانضباط والتجرد والعمل بروح الفريق الواحد.

سونا