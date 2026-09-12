قوات الجمارك تحبط محاولة تهريب منصة إطلاق صواريخ كورنيت بالبحر الأحمر

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة، من إحباط عملية تهريب نوعية جنوب ولاية البحر الأحمر على الساحل، أسفرت عن ضبط عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية البلاد ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.

ووفقا لمنشور صحفى اليوم صادر من اعلام قوات الجمارك فقد وقف على الضبطية مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر، العميد شرطة (حقوقي) جاد كريم أحمد الفضل، حيث شملت المضبوطات منصة إطلاق صواريخ كورنيت مضاد للدروع، إلى جانب عدد (595) خزنة كلاشنكوف فارغة، و(595) خزنة (ج4) فارغة، فضلاً عن (15) طبنجة أمريكية الصنع و(3) طبنجات برازيلية الصنع.

وأشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، بالإنجاز الذي حققته مكافحة التهريب، مثمناً التنسيق والتعاون بين قوات الجمارك وجهاز المخابرات العامة، وما يعكسه ذلك من يقظة ميدانية وقدرة على إحباط محاولات تهريب الأسلحة والمعدات التي تمس أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، أثنى مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء شرطة د. دفع الله محمد دفع الله، على جهود القوة المنفذة، مؤكداً استمرار مكافحة التهريب في أداء مهامها بكل مهنية واقتدار.

وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر العميد شرطة (حقوقي) جاد كريم أحمد الفضل أن الضبطية جاءت نتيجة للرصد والمتابعة والعمل الميداني المشترك، مؤكداً مواصلة الجهود للحد من عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات عبر المنافذ والطرق الساحلية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي لقوات الجمارك بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، تمهيداً لإكمال الإجراءات وفقاً للقانون.

سونا