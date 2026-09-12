الالية الوطنية لحقوق الإنسان تبدأ طوافها علي الولايات

في إطار الترتيبات لبدء الورش الولائية بدأ وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقررها ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني رئيس قطاع قانوني مولانا ياسر سيد أحمد الحسن ، الزيارات الولائية بدءاً بولاية الجزيرة وذلك للوقوف علي إستعداد الولاية فيما يتعلق بإعداد التقرير الوطني.

و عقد الوفد اجتماعاً فور وصوله لولاية الجزيرة بحضور الأمين العام لحكومة الولاية والجهات ذات الصلة ،حيث قدم مولانا ياسر سيد أحمد تنويراً حول ماهية المراجعة الدورية الشاملة والتقرير الوطني والمسؤولية التي تقع على الولاية في إنفاذ التوصيات ذات الصلة.

كما تم خلال اللقاء استعراض الترتيبات من قبل ولاية الجزيرة وقدمت مستشار عام رحاب عوض الكريم منسقة لجنة إعداد التقرير بالولاية عرضاً مفصلاً حول الترتيبات، وأضافت بأن ورشة العمل الاولي خاصة بإجتماع تنويري لأعضاء اللجنة التي شكلها أمين عام الحكومة لإعداد هذا التقرير.

من جانبها قالت المستشار العام مولانا خديجة الفاضل رئيس قسم التقارير بادارة حقوق الإنسان ومقرر لجنة إعداد تقرير السودان الوطني الرابع “نحن نعمل على تنفيذ ورش العمل الولائية حتي تكون لكل ولايات السودان إسهامات في تنفيذ توصيات الإستعراض الدورى الشامل في الدورة الثالثة وتضمينها في التقرير الوطني الرابع” موضحة ان الورشة الأولى ستكون يوم الأحد القادم.

و أضافت مستشار أول بُثَينة محمد الطيب التوم – مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة لإتجار بالبشر ، بأن توصيات الدول لآلية الاستعراض الدوري اشتملت على عدد مقدر من التوصيات الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر التي يتوجب على السودان العمل على تنفيذها.

كما أشارت مولانا المستشار العام د. هويدا عثمان عبد الرازق عضو لجنة وضع الاستراتيجية الخمسية الوطنية لحقوق الإنسان إلي أهمية مخرجات عملية الاستعراض الدوري الشامل كأحد محاور الاستراتيجية الخمسية لحقوق الإنسان بالسودان.

سونا