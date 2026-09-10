السودان والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم و بناء مصفاة جديدة ببورتسودان

وقّع السودان والمملكة العربية السعودية، بمباني وزارة الطاقة والنفط بالخرطوم أمس، مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مصفاة الخرطوم وإنشاء مصفاة جديدة بمدينة بورتسودان بسعات تكريرية كبيرة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والاستثمار السعودي في قطاع النفط بالسودان.

ووقّع عن الجانب السوداني المهندس محمد عوض الجاك، المدير العام للمنشآت النفطية بوزارة الطاقة والنفط، فيما وقّع عن الجانب السعودي الشيخ سلطان العنزي، المدير التنفيذي لمجموعة شركة طويق السعودية (Twaik Group)، والمفوّض من الشيخ طويق بن مقعد العتيبي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وذلك بحضور وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس علي عبدالرحمن، والمدير العام لمصفاة الخرطوم، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال الطاقة والنفط.

ورحّب وكيل وزارة الطاقة والنفط برغبة المملكة العربية السعودية في الاستثمار بالسودان في قطاعي الطاقة والنفط، مبيناً أن انطلاق الشراكة بين البلدين في قطاع النفط تبدأ من مصفاتي الخرطوم وبورتسودان، بسعات تكريرية طموحة، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المشروع وصولاً إلى الاتفاق النهائي والشروع في التنفيذ.

من جانبه، أكد الشيخ سلطان العنزي جدية المجموعة ورغبتها في الاستثمار بالسودان في عدد من المجالات، وعلى رأسها قطاع النفط، مستعرضاً الإمكانات الفنية والمالية للمجموعة وخبراتها وشراكاتها الدولية والمحلية في العديد من المجالات، من بينها إنشاء وتطوير مصافي تكرير البترول في المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأوضح المهندس محمد عوض الجاك، المدير العام للمنشآت النفطية، أن المجموعة السعودية انخرطت مع الجانب السوداني، خلال الزيارة التي امتدت لأسبوع، في اجتماعات ومناقشات فنية مطوّلة ودقيقة تناولت الجوانب الفنية والاستثمارية المتعلقة بالمشروع، تُوّجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن مصفاتي الخرطوم وبورتسودان.

الجدير بالذكر أن مجموعة شركة طويق السعودية تعمل في عدد من المجالات، من بينها المقاولات والبنية التحتية والتعدين والأصول الصناعية، وتضم تحت مظلتها عدداً من الشركات المتخصصة، من بينها شركة عمار يونايتد العاملة في قطاعي النفط والغاز والمصافي، وتسعى المجموعة من خلال هذه الشراكة إلى توسيع استثماراتها في السودان والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع الطاقة والنفط.

سونا