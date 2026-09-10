وزارة التعليم والتربية الوطنية: 299 من أبناء قادة المليشيا المتمردة جلسوا لامتحانات الشهادة عبر 4 مراكز خارجية

كشفت وزارة التعليم والتربية الوطنية عن جلوس 299 طالباً وطالبة من أبناء قادة المليشيا المتمردة لامتحانات الشهادة السودانية هذا العام، عبر 4 مراكز خارجية.

وأوضحت الوزارة في إفادة أن 213 طالباً وطالبة جلسوا بالمراكز في الإمارات، و68 في يوغندا، و3 في كينيا، و15 في بنغازي.

وأكدت الوزارة أن السودان يحترم المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحق التعليم، لذلك لم تمنع أبناء قادة المليشيا من الجلوس للامتحانات، وفي المقابل تمنع المليشيا المتمردة أبناء المواطنين في مناطق سيطرتها من أداء الامتحانات.

سونا