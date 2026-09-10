توزيع سلة القائد العام للقوات المسلحة لأسر الشهداء بالشمالية

نفذت منظمة الشهيد بمحلية دنقلا اليوم برنامج التواصل المجتمعي مع أسر الشهداء تحت شعار:(رعاية أسر الشهداء دين واجب السداد).

واشتمل البرنامج على توزيع سلة رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وكفالة أيتام أسر الشهداء وتوزيع الزي المدرسي والكراسات والبطاطين لهم.

وذلك برعاية المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع، وحيا ممثل المدير التنفيذي للمحلية محمد الفاتح طمبل لدى مخاطبته البرنامج مجاهدات وتضحيات القوات المسلحة والأجهزة المساندة لها والشهداء وأسرهم في الدفاع عن الوطن.

وأكد مواصلة جهود المحلية ورعايتها لأسر الشهداء.

وأشار إلى أن مشروع إسكان أسر الشهداء يمضي بصورة طيبة، فضلا عن تنفيذ المشروعات الاعاشية والانتاجية.

وكان قد تحدث في البرنامج رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية دنقلا اللواء دكتور ركن (م) أمير الجداوي ومدير منظمة الشهيد بالشمالية العميد (م) عمار الفكي عبد الصمد ومدير منظمة الشهيد بمحلية دنقلا خالد فضل مشيدين بتضحيات الشهداء وأسرهم في الدفاع عن الأرض والعرض وصون عزة وكرامة الشعب السوداني، مجددين المضي قدما في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لأسر الشهداء.

سونا