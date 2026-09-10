والي سنار يشيد بجهود الدفاع المدني في حماية الممتلكات وتحقيق السلامة العامة في القطاعات الحيوية

أشاد والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد بالدور الكبير والمحوري لقوات الدفاع المدني في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الحماية للمواطنين من المخاطر عبر التدخلات العاجلة لتعزيز السلامة العامة.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد إدارة الدفاع المدني برئاسة العميد شرطة د. الصادق مهدي، بحضور مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عبد اللطيف عوض بلام ومدير إدارة الدفاع المدني ولاية سنار العميد شرطة آدم محمد.

واطلع الوالي خلال اللقاء على أهداف زيارة الوفد للولاية، والتي تشمل:التفتيش الإداري ومراجعة أوضاع وأحوال الدفاع المدني بالقطاع الأوسط ورصد الاحتياجات الضرورية من معدات وأدوات السلامة للوقوف على النواقص التي تحتاجها الولاية.

هذا فضلا عن حصر ومراجعة وإحصاء الأصول الثابتة والمتحركة التابعة للإدارة.

وقدم الوفد إحاطة لوالي سنار بخطة الدفاع المدني للتحول إلى نظام مركبات التدخل السريع وتعميمها على الولاية.

سونا