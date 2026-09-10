وزير الخارجية يدشن المقر الجديد لقنصلية السودان بالإسكندرية

دشن السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم احمد اليوم العمل بالمقر الجديد للقنصلية العامة لجمهورية السودان بالإسكندرية حيث قام سيادته برفع العلم السوداني وقص شريط افتتاح المقر، وذلك بحضور سفير السودان بالقاهرة الفريق اول ركن مهندس عماد الدين عدوي والقنصل العام لجمهورية السودان بالاسكندرية السفير عبد الدائم علي البشير ورئيس الجالية السودانية بالاسكندرية المهندس محمد ابراهيم النور.

وقدم الوزير خلال مخاطبته حفل الافتتاح اسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على ما قدموه من تسهيلات وكرم ضيافة لاشقائهم السودانيين في هذا الظرف الاستثنائي. مؤكدا ان هذا الصرح الدبلوماسي (مقر القنصلية) يمثل امتدادا طبيعيا ودلالة على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين التي تشهد ترابطا وتنسيقا دائما و مستمراً على كافة الأصعدة والجوانب.

كما شكر سيادته نظيره وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي وكافة منسوبي وزارته على ما ظلوا يقدمونه من سند للبعثات السودانية في القاهرة وأسوان والاسكندرية متجاوزين في كثير من الاحيان الاعراف الدبلوماسية في دعم وحل كثير من القضايا التي تواجه بعثاتنا الدبلوماسية وهو امر غير مستغرب بل هو ما ينبغي ان يسود بين البلدين والشعبين الشقيقين.

واثنى الوزير على الجهود التي بذلها سفير السودان بالقاهرة عماد الدين عدوي خلال السنتين الماضيتين في شأن تعميق اواصر العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين. مؤكدا ان فترته ارتبطت بالانجازات وان افتتاح هذه القنصلية احد انجازاته.

واوضح سيادته ان العمل القنصلي مرتبط بجملة من الأعمال في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات بشكل عام الخاصة بابناء الجالية السودانية. مشيرا الى ان المطلوب هو فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين الشعبين وصولا الى المشاركة الحقيقية.

وطمأن وزير الخارجية الحضور بأن الجيش والقوات المساندة له يؤدون على ارض الواقع (الميدان) اداء طيبا وفاعلا وقد ظهر ذلك جليا في تقدمه على كافه المحاور ما ادى الى تراجع وانهيار الميليشيا وتقهقرها. مبينا انه رغم المحاولات المستميتة لعرقلة هذا العمل الا انه ما دام جيشنا مسنودا بشعبه فكل هذه المحاولات المعادية ستذهب مع الرياح.

واشار الى ان الدبلوماسية السودانية هي السند الحقيقي للجيش وان المقاتل هو المفاوض الاول لانهاء وحسم المعركة حتى يتحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والتي بلا شك ستشهد نهضة من جديد يشاركنا فيها الاشقاء والاصدقاء وان مصر ستكون في مقدمة تلك البلدان.

من جانبه اعتبر سفير السودان بالقاهرة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين عدوي افتتاح المقر الجديد لقنصلية السودان بالاسكندرية مؤشرا ودلالة على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلا عن انه يعكس جانب من الجوانب المضيئة للعلاقات التاريخية والازلية، مقدما شكره وتقديره لفخامه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على كافه التسهيلات التي قدمتها حكومته لابناء شعبنا في هذا البلد المضياف.

واوضح عدوي ان افتتاح هذه القنصلية سيكون له اثر كبير من ناحية تخفيف المعاناة لابناء الجالية المقيمين في الاسكندريه من خلال تيسير وتسهيل الخدمات القنصلية لهم، معلنا ان القنصلية ستبدأ فورا في تقديم خدماتها القنصلية وستعقبها في الفترة المقبلة توفير خدمات الجوازات.

من جهته أكد القنصل العام بالاسكندرية السفير عبد الدائم علي البشير بأن تدشين عمل القنصلية السودانية في الاسكندرية يمثل نقلة حقيقية وايذانا بميلاد جديد لها. مؤكدا ان وجود القنصلية العامة سيساهم في تفعيل التعاون بين البلدين في شتى المجالات ويعزز من اواصر العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين.

وفي الختام اشار رئيس الجالية السودانية بالاسكندرية المهندس محمد ابراهيم النور الى ان جهود التنسيق بين القنصلية والجالية سيتواصل من اجل خدمة ابناء الجالية في المجالات كافة خاصة مجال التعليم.

سونا