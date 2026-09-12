محلية الخرطوم تنفذ جولة تفتيشية على المخابز

نفذت محلية الخرطوم اليوم جولة تفتيشية على المخابز لمعرفة مدى التزامها بقرارات ولاية الخرطوم الخاصة بتثبيت اسعار واوزان الخبز وتحقيق الوفرة في السلعة وفقا للتفاهمات الاخيرة مع اتحاد أصحاب المخابز ووكلاء الدقيق.

وكشف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب الجولة برفقة مدير إدارة السلع الاستهلاكية بالمحلية كمال عوض الكريم وفرعية مباحث التموين بالمحلية عن التزام المخابز بتثبيت سعر الخبز بمبلغ الف جنيه لعدد 3 ارغفة.

الا انه عاد وأشار بأنه برغم التزام المخابز بتثبيت الأسعار للخبز الا ان هنالك تفاوت في الأوزان بين المخابز سيتم معالجتها بالتنسيق مع إدارة السلع الاستهلاكية ومباحث التموين.

وأكد عن سريان قرار إعفاء المخابز من جميع الرسوم الإدارية ورسوم الخدمات حتى نهاية العام الجاري وفقا لتوجيهات الولاية مع التزام المحلية باستخراج الرخص الصحية للعاملين بالمخابز مجانا لضمان تنفيذ الاشتراطات الصحية للعاملين دعما لاستقرار سلعة الخبز الاستراتيجية.

سونا