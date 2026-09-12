نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني يزور جناح السودان بمعرض التعدين الدولي

زار نائب وزير الموارد الطبيعية بجمهورية الصين الشعبية جناح السودان، المقام ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الصيني للتعدين 2026 بمدينة تيانجين، حيث كان في استقباله وزير المعادن السيد نورالدائم محمد أحمد طه، بحضور عدد من قيادات قطاع المعادن وأعضاء الوفد السوداني المشارك في أعمال المؤتمر.

واطلع نائب سيادته خلال الزيارة على محتويات الجناح، وما يقدمه من عروض وبيانات تعريفية حول الإمكانات الجيولوجية والمعدنية التي يزخر بها السودان، والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتصنيع المعدني، إلى جانب جهود تطوير قطاع التعدين والاستفادة من التقانات الحديثة.

وأكد وزير المعادن أهمية الاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية المتقدمة في مجالات الاستكشاف الجيولوجي والمسح الجيوفيزيائي وتقييم الموارد المعدنية، بما يسهم في تطوير القطاع وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية السودانية.

من جانبه، أبدى نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني اهتماماً بالإمكانات المعدنية التي يتمتع بها السودان، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين المؤسسات المختصة في البلدين، بما يدعم تبادل الخبرات ويفتح المجال أمام مزيد من المبادرات في قطاع التعدين.

وشهد جناح السودان بالمعرض إقبالاً كبيراً واهتماماً لافتاً من الشركات الصينية والمستثمرين والخبراء والمختصين في قطاع التعدين، الذين حرصوا على التعرف على الموارد المعدنية والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب بحث مجالات العمل المشترك في الاستكشاف والتعدين والخدمات والتقانات التعدينية.

ويبرز هذا الحضور الاهتمام المتزايد بالإمكانات التي يوفرها قطاع المعادن السوداني، كما تمثل المشاركة في المؤتمر والمعرض منصة مهمة للتعريف بالثروات المعدنية في السودان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الدولية.

وتأتي المشاركة السودانية في إطار جهود وزارة المعادن لتوسيع علاقاتها مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع التعدين، واستقطاب الاستثمارات والتقانات الحديثة بما يسهم في تطوير القطاع ودعم الاقتصاد الوطني.

سونا