السودانيون باليابان يسلمون معهد النور للمكفوفين 300 مسطرة على نظام برايل

في اطار مبادرة السودانين باليابان والسفارة السودانية بطوكيو ومنظمة CAPEDS للمكفوفين تم تسليم عدد 300 مسطرة على نظام برايل الي معهد النور للمكفوفين بمدينة بحري ، ويجري الاعداد لارسال اجهزة اخري ومعينات للدراسة بالمعهد في الايام القادمة ، بالاضافة الي ان جهود السودانيين باليابان ستتواصل لمزيد من الدعم لمعهد النور للمكفوفين بمدينة بحري.

وقد أعرب السفير الريح حيدوب سفير السودان بطوكيو عن تثمينه لهذه المبادرة من السودانيين باليابان ومنظمة CAPEDS للمكفوفين ، وشكر شركة طيران بدر الموقرة لقيامهم بالترحيل المجاني ومتابعة اجراءات التخليص بمطار الخرطوم.

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