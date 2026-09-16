5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

يعتزم تطبيق واتساب رفع الحد الأدنى لمتطلبات تشغيله على هواتف آيفون في وقت لاحق من العام الجاري؛ ما يعني أن مستخدمي بعض أجهزة آبل القديمة سيحتاجون إلى تحديث نظام التشغيل لمواصلة استخدام منصة المراسلة.

واعتبارا من 30 نوفمبر 2026، سيشترط واتساب تشغيل iOS 15.5 أو إصدار أحدث على هواتف آيفون، بدلا من الحد الأدنى الحالي البالغ iOS 15.1.

ولا يعني هذا التغيير بالضرورة أن المستخدمين المتأثرين سيضطرون إلى شراء هاتف جديد، إذ إن أجهزة آيفون المعنية لا تزال قادرة على تشغيل إصدارات أحدث من iOS 15، وصولا إلى iOS 15.8.x.

وبالتالي، فإن تثبيت أحدث تحديث متاح ومتوافق مع الجهاز من شأنه أن يتيح للمستخدم مواصلة استخدام واتساب.

5 هواتف آيفون قد تفقد دعم واتساب في نوفمبر 2026

وفيما يلي 5 طرازات من آيفون ينبغي على مستخدميها التحقق من إصدار النظام وتحديثه قبل الموعد المحدد:

1. هاتف iPhone 6s: يأتي iPhone 6s ضمن الطرازات القديمة التي ستتأثر بمتطلبات واتساب الجديدة.

وبما أن الهاتف قادر على تشغيل نظام iOS 15، ينصح مالكوه بالتحقق من وجود تحديثات متاحة وتثبيتها قبل حلول 30 نوفمبر.

2. هاتف iPhone 6s Plus: يشمل التغيير أيضا هاتف iPhone 6s Plus ذي الشاشة الأكبر.

وقد يفقد المستخدمون الذين لم يحدثوا أجهزتهم إلى أحدث إصدار متاح ومتوافق معها إمكانية الوصول إلى واتساب بعد دخول المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ.

3. هاتف iPhone SE (الجيل الأول): يعد iPhone SE من الجيل الأول أحد الطرازات المتأثرة بالتغيير.

وعلى الرغم من قدم الهاتف، فإنه لا يزال قادرا على تشغيل iOS 15، لذلك يمكن للمستخدمين تحديث الجهاز بدلا من استبداله فورا إذا كانوا يرغبون في الاستمرار باستخدام واتساب.

4. هاتف iPhone 7 : يأتي iPhone 7 أيضا ضمن قائمة الأجهزة التي ينبغي لأصحابها الانتباه إلى متطلبات واتساب الجديدة قبل الموعد النهائي.

وينبغي للمستخدمين التوجه إلى إعدادات تحديث البرامج على الهاتف وتثبيت أحدث إصدار من iOS متوافق مع الجهاز.

5. هاتف iPhone 7 Plus : يختتم iPhone 7 Plus قائمة الطرازات الخمسة المتأثرة.

وكما هو الحال مع iPhone 7، يستطيع الهاتف تشغيل إصدار متوافق من iOS 15، ما يعني أن تحديث نظام التشغيل إلى أحدث إصدار متاح سيكون كافيا للحفاظ على إمكانية استخدام واتساب.

صدى البلد