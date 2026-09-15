ما هي الدول الصديقة لتركيا و”الأكثر عداء لها” برأي الأتراك؟

أظهرت دراسة دخول روسيا ضمن الدول التي يعتبرها سكان تركيا في أغلب الأحيان “دولا صديقة”، بينما وصف الأتراك إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما الدولتان “الأكثر عداء”.

وكشف ذلك الاستطلاع الذي أجرته شركة ASAL Araştırma في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس عبر مقابلات هاتفية شملت 2000 شخص في 26 ولاية تركية. مع هامش خطأ إحصائي للدراسة بلغ 2.5 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95%.

وجاء في نتائج الدراسة: “يعتبر 38.4% من المستطلعين روسيا صديقة لتركيا، بينما وصف 84% إسرائيل بالعدو، و70.5% من المستطلعين وصفوا الولايات المتحدة بالعدو أيضا”.

واحتلت روسيا المركز الخامس بين الدول التي يعتبرها المستطلعون الأتراك أصدقاء. وجاءت قبلها أذربيجان بنسبة 56.5%، واليابان بنسبة 50.2%، والصين بنسبة 48%، وإيطاليا بنسبة 46.7%.

ومن بين الدول الأخرى التي ينظر إليها الأتراك في الغالب على أنها “غير ودية”، جاءت اليونان بنسبة 66.6%، وفرنسا بنسبة 58.5%.

المصدر: نوفوستي