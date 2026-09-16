على أنغام لولا البنات.. أحمد حاتم يحتفل بعرض خاص لـ ريد فلاج للسيدات فقط

أقام الفنان أحمد حاتم عرضا خاصا للسيدات فقط لفيلمه الجديد ريد فلاج وذلك ضمن الحملة الدعائية للعمل والتي أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقامت عدد كبير من السيدات من جمهور أحمد حاتم بحضور الفيلم برفقته، وحرصن على التقاط الصور معه، كما قام حاتم بتقديم الشكر إليهن لحضور فيلمه الجديد وذلك على أنغام “لولا البنات”، للهضبة عمرو دياب.

واحتفل أبطال وصناع العمل بالعرض الخاص للفيلم ريد فلاج، الاثنين الماضى بإحدى دور السينما في مدينة السادس من أكتوبر، أحمد حاتم و جميلة عوض و نسرين أمين و شريف منير و ميمى جمال و سيف زهران و ملك دهشان

تفاصيل الفيلم

ويجمع الفيلم أحمد حاتم وجميلة عوض في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، ويتناول العلاقات العاطفية وما يرتبط بها من مواقف ومفارقات، من خلال شخصيات تواجه عددًا من الاختبارات المتعلقة بالحب والغيرة والثقة.

ويشارك في بطولة «ريد فلاج» إلى جانب أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من شريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال، وسيف زهران، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

اليوم السابع