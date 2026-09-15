جينيفر لورانس تسخر من رصيدها بالأوسكار وتطلق مزحة مع إيما ستون على إنستجرام

يبدو أن النجمة الأمريكية جينيفر لورانس لم تحتج إلى وقت طويل للتأقلم مع عالم إنستجرام، فبعد أيام قليلة من إطلاق حسابها الرسمي على المنصة، وجدت فرصة مثالية لإطلاق مزحة جديدة مع صديقتها المقربة وزميلتها الحائزة على الأوسكار إيما ستون، وردت لورانس، البالغة من العمر 36 عامًا، بطريقة ساخرة على سؤال من أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: “هل يعرف أحد من تكون هذه المرأة؟”، لتقرر تقديم نفسها بطريقة غير تقليدية، مستعينة برصيدها من جوائز الأوسكار، مع إدخال إيما ستون، 37 عامًا، في المزحة.

جينيفر لورانس: “امرأة لديها أوسكار أقل من إيما ستون”

بدلًا من تقديم تعريف تقليدي عن نفسها، كتبت بطلة “The Hunger Games”: “امرأة لديها أوسكار واحد أقل من إيما ستون”، وجاء تعليقها كإشارة ساخرة إلى الصداقة الطويلة التي تجمع النجمتين، فضلًا عن المزاح المستمر بينهما حول عدد جوائز الأوسكار التي حصلت كل منهما عليها، وحصلت لورانس على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم “Silver Linings Playbook” عام 2013، بينما تمتلك إيما ستون جائزتي أوسكار في فئة التمثيل، عن فيلمي “La La Land” و”Poor Things”.

صداقة قوية ومنافسة ساخرة بين النجمتين

ورغم أن تعليق لورانس حمل طابعًا تنافسيًا، فإنه يعكس طبيعة العلاقة المرحة التي تجمعها بإيما ستون منذ سنوات، إذ اعتادت النجمتان تبادل النكات والمواقف الساخرة حول مسيرتهما الفنية ونجاحاتهما في هوليوود، وتأتي هذه المزحة بالتزامن مع دخول لورانس عالم إنستجرام للمرة الأولى، بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن امتلاك حساب عام على منصات التواصل الاجتماعي.

جينيفر لورانس تبدأ إنستجرام بطريقة غير تقليدية

أطلقت لورانس حسابها الرسمي على إنستجرام تحت اسم “jlaw”، لكنها لم تبدأ تجربتها الجديدة بمنشور احتفالي مصقول أو إعلان تقليدي عن انضمامها إلى المنصة، وبدلًا من ذلك، ظهرت في أول فيديو لها وهي توجه تحذيرًا ساخرًا إلى متابعيها الجدد، مطالبة إياهم بأن يكونوا لطفاء معها، وإلا فإنها قد تقرر مغادرة المنصة، ولم تكتفِ بذلك، بل واصلت المزاح عبر خاصية القصص، قائلة إن التعليقات القاسية أو العدوانية قد تؤثر سلبًا على “الطفل”، قبل أن توضح أنها كانت تشير إلى نفسها باعتبارها “الطفل”.

ملايين المتابعين في وقت قياسي

وبعد سنوات من الابتعاد عن الظهور عبر حسابات عامة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار دخول جينيفر لورانس إلى إنستجرام اهتمامًا واسعًا، وسرعان ما نجح حسابها في جذب ملايين المتابعين، وبينما اختارت النجمة أن تبدأ تجربتها الجديدة بالكوميديا والسخرية بدلًا من الصورة المثالية المعتادة لنجوم هوليوود على منصات التواصل، يبدو أن إيما ستون كانت من أوائل صديقاتها اللواتي حصلن على نصيب من روحها المرحة في هذه المرحلة الجديدة.

اليوم السابع