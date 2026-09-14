محمد نور يتغزل فى زوجته : أجمل 14 عاماً فى حياتى

احتفل الفنان محمد نور بعيد زواجه من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، عبر فيه عن سعادته بمرور 14 عاماً من الحياة المشتركة.

وكتب نور رسالة هنأها بها، مؤكداً أن كل عام يمضي يكون أجمل من سابقه، متمنياً لها دوام الصحة والعمر الطويل، ومعتبراً تلك السنوات الأجمل في حياته…محمد نور مغني وملحن مصري من مواليد 18 يناير 1981.

تخرج محمد نور من معهد الكونسرفتوار قسم آلة الكمان، وهو أحد المؤسسين الأساسيين لفرقة واما الغنائية وشارك في تلحين عدد من أغانيها.

أصدر محمد نور أول ألبوماته المنفردة بعنوان نور عينيك عام 2006 من إنتاج شركة ميلودي، وتبعه بألبوم واحشك اوي عام 2007، ومع نفسي عام 2011، وحلوة الايام عام 2014، ومسا مسا عام 2018، وآخر أعماله المنفردة ألبوم وريني عام 2025.ومع فرقة واما قدم 5 ألبومات هي يا ليل عام 2003، ويا غالي عليا عام 2005، ورايحه جايه عام 2010، وكان ياما كان في 15 مايو 2015، وألبوم الصيف ابتدي عام 2019.

في مجال التلحين بدأ محمد نور مشواره في التلحين من خلال أغاني فرقة واما. وفي عام 2004 لحن أغنية بقالنا كتير التي كانت تتر برنامج البيت بيتك، وحققت له ظهوراً واسعاً كمغني منفرد.كما لحن لنفسه عدداً من أغاني ألبوماته المنفردة، وتعاون في التلحين مع عدد من نجوم الغناء منهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب واليسا.وفي عام 2016 لحن تتر مسلسل الميزان وقام بأدائه مع فرقة واما. وفي عام 2017 لحن وشارك في غناء تتر مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن مع ياسمين

اليوم السابع