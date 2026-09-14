بيومى فؤاد : معرفش لسه حاجة عن مسلسل نيللى وشريهان 2

كشف الفنان بيومي فؤاد عن السر وراء ابتعاده وتقليله من ظهوره الفني خلال الفترة الماضية، قائلاً، “قررت أغيب شوية عشان الناس كانت زعلانة”.

جاءت تصريحات بيومي فؤاد على هامش حضوره فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب وأعرب الفنان الكوميدي عن سعادته البالغة بإقامة المهرجان في مدينة الغردقة، مؤكداً عشقه الكبير لهذه المدينة ولمنطقة البحر الأحمر بصفة عامة.

ووجه رسالة دعم لصناع السينما من الشباب، مشدداً على أهمية دورهم ومؤكداً أن “السينما لا تنجح أو تكتمل من غيرهم”.

وعلى الصعيد الفني، تطرق اللقاء إلى النجاح الكبير الذي حققه بيومي فؤاد مؤخراً في موسم الصيف السينمائي من خلال تعاونه المميز مع النجمة ليلى علوي وحول ما تردد عن تحضيرهما لفيلم سينمائي جديد يجمعهما مجدداً، أوضح فؤاد أن التحضيرات متوقفة في الوقت الحالي، مرجعاً السبب إلى انشغال صُناع العمل من مؤلفين ومخرجين وفنانين بالتحضير للموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وعن مشاركته في مسلسل “نيللي وشريهان 2″،: “والله ما تعاقدت، ولا أعرف أي حاجة عن الموضوع ده لسه”.

اليوم السابع