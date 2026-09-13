وفاة خالة الفنانة ياسمين عبد العزيز

رحلت عن عالمنا خالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط حالة من الحزن التي خيمت على أسرتها، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجنازة أو تلقى العزاء.

وكان الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، أعلن وفاة خالتهما عبر حسابه على “فيس بوك” قائلاً: “انتقلت الي رحمة الله خالتي وامي الثانية”.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ويعد فيلم خلي بالك من نفسك احدث أعمال ياسمين عبد العزيز الذي يحقق نجاحا كبيرا منذ عرضه على شاشة السينما، ويجمع الفيلم ياسمين عبد العزيز مع احمد السقا فى اول تجربة سينمائية لهما معا،.. حيث كان آخر عمل جمعهما هو مسرحية كده أوكيه قبل اكثر من 20 عاما.

وتنشغل الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الفترة الحالية بأكثر من مشروع تستعد له بعد نجاح فيلم خلي بالك من نفسك.

اليوم السابع