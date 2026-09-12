ياسمين على تبدع فى بروفات حفلها بلوس أنجلوس بأغنية «أنت عمرى»

تألقت المطربة ياسمين علي خلال بروفات حفلها المقرر إقامته مساء اليوم السبت في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدمت خلال البروفة أغنية «إنت عمري» لكوكب الشرق أم كلثوم، وسط تفاعل وانسجام كبير مع الفرقة الموسيقية المصاحبة

وأبدعت ياسمين علي في أداء «إنت عمري» خلال البروفات، بمصاحبة فرقة «ميستو» بقيادة د. نبيل عزام، والتي تضم 50 عازفًا أمريكيًا، حيث ظهرت حالة من التناغم بين صوتها وأداء أعضاء الفرقة، استعدادًا للحفل المنتظر مساء اليوم

آخر أعمال ياسمين على

وكانت الفنانة ياسمين علي طرحت مؤخراً أغنية بعنوان “أعراض انسحابه”، وهي أغنية باللهجة المصرية جاءت بأسلوب موسيقي درامي رومانسي، وقدّمت من خلالها حالة إنسانية مليئة بالألم والحنين نتيجة الفراق، وهي من كلمات محمود سليم والحان حاتم عزت وتوزيع مؤمن ياسر.

وكشفت الأغنية حجم المعاناة التي يعيشها أي شخص بعد الفراق، حيث تتحدث عن الاشتياق وعدم التأقلم مع الغياب، من خلال عبارات مؤثرة تعكس حالة من الانكسار والوحدة والفراغ العاطفي. كما يبرز عنوان الأغنية “أعراض انسحابه” بصورة مباشرة داخل النص، في تشبيه ذكي لحالة التعلق التي تجعل الفراق أشبه بوجع نفسي يصعب تجاوزه.

تفاصيل أغنية أعراض انسحابه

صدرت أغنية “أعراض انسحابه” على طريقة الفيديو كليب الذي تم تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء بتركيبة سينمائية من حيث الصورة والإضاءة والألوان، ما أضفى على المشاهد طابعاً بصرياً مريحاً ومتناسقاً مع أجواء الأغنية. وتدور فكرة الكليب حول فتاة تعيش تفاصيل حياتها بعد الفراق، وتحاول التأقلم مع غياب من تحب، في مشاهد بسيطة وقريبة من الواقع تعكس الوحدة التي تسيطر عليها بعد انتهاء العلاقة.

اليوم السابع