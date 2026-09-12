عمرو سعد يعود من لبنان للتحضير لمسلسله الجديد فى رمضان 2027

عاد النجم عمرو سعد إلى القاهرة قادمًا من لبنان، لبدء التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد، المقرر المنافسة به ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد فترة قضاها خارج مصر خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تكثيف جلسات العمل بين عمرو سعد وصناع المسلسل، للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، إلى جانب الاستقرار على باقي عناصر فريق البطولة، تمهيدًا لانطلاق عمليات التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويأتي المسلسل ضمن الأعمال التي يراهن عليها عمرو سعد في الموسم الرمضاني المقبل، خاصة مع حرصه على تقديم أعمال تحمل طابعًا دراميًا مختلفًا، وتجمع بين التشويق والصراع الدرامي، وسط ترقب من جمهوره للكشف عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها في العمل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان تباعًا عن أبطال المسلسل وصناعه، بالتزامن مع الانتهاء من التحضيرات النهائية ووضع جدول التصوير، استعدادًا لبدء تصوير أولى المشاهد خلال الفترة المقبلة.

ويواصل عمرو سعد بذلك حضوره في سباق رمضان، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل «الحديد»، وما يحمله من مفاجآت على مستوى القصة والشخصيات

اليوم السابع