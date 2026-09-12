ليلى علوى بإطلالة أبيض وأسود فى بيروت والجمهور يغازل أناقتها

خطفت النجمة ليلى علوي انظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة خضعت لها في العاصمة اللبنانية بيروت، وتصدرت الصور الترند خلال ساعات من نشرها.وظهرت ليلى علوي في الصور التي التقطت أمام أحد معالم بيروت البارزة بإطلالة صيفية أنيقة جمعت بين البساطة والرقي.

ارتدت ليلى علوى بلوزة بيضاء بأزرار أمامية بكم قصير، ونسقت معها بنطلون واسع بطبعات هندسية باللونين الأبيض والأسود، مع حذاء بكعب عريض ونظارة شمسية أضفت لمسة عصرية على اللوك.وخطفت النجمة الأنظار برشاقتها وقوامها الممشوق، وبإشراقة وجهها وابتسامتها التي عكست طاقة وحيوية لافتة. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور،

وأثنى المتابعون على جمالها الطبيعي وأناقتها التي وصفت بـ “الكلاسيكية العصرية”.وانهالت التعليقات التي غزلت ليلى علوي، حيث وصفها الجمهور بأنها “أيقونة الجمال المصري” و”نجمة الزمن الجميل اللي مش بيقدم”، وأشادوا بحفاظها على لياقتها وشياكتها رغم مرور السنوات.

وجاءت الجلسة في أجواء بيروت المشمسة، مع خلفية من المباني العريقة والحديثة، ما منح الصور طابعا مميزا جمع بين سحر المدينة وأناقة النجمة.يذكر أن ليلى علوي تحرص دائما على مشاركة جمهورها بلقطات من نشاطاتها وسفرها، وتحظى بتفاعل واسع لما تتمتع به من كاريزما وحضور يخطف القلوب

اليوم السابع