نبيلة عبيد تدعم التلفزيون المصري وتقول: ده دور وطنى تجاه شاشة بلدى

كشفت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عن كواليس مسيرتها الفنية الحافلة خلال ندوة استضافتها في مقر جريدة “اليوم السابع”، عن عمق علاقتها بالأديب الراحل إحسان عبد القدوس، الذي كان يتابع مشوارها الفني بدقة وعناية. وروت تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتهما فور عودته من إحدى سفرياته، حيث قال لها نصاً: “لا تحيريني معك يا ابنتي”، في إشارة إلى حرصه الدائم على اختيار أفضل الأعمال لها.

وأضافت أنها طلبت منه رواية جديدة تناسب الوقت الحالي، وبالفعل رشح لها رواية أبدى إعجابه بعنوانها ومناسبتها للعصر، وما إن قرأتها النجمة حتى تواصلت معه فوراً لتأكيد رغبتها في تقديمها.

أوضحت الفنانة الكبيرة أنها لم تكتفِ بإعجابها بالرواية، بل تواصلت على الفور مع رئيس الإذاعة لتحويلها إلى عمل درامي إذاعي. وأشادت بالدور الإيجابي لـ “الشركة للهيئة للإعلام” التي سهلت لها الحصول على حقوق الرواية دون أي تعقيدات أو شروط مسبقة.

وأكدت نبيلة عبيد أنها لا تكتفي بتقديم العمل للإذاعة، بل تسعى جاهدة لتقديمه لصالح شاشة التليفزيون المصري.

وقالت: “دوري أنا كوطنية وكمصرية أن أقف وأبحث عن روايات مميزة للتليفزيون المصري الذي لا ينتج دراما”، في رسالة واضحة تؤكد من خلالها على ضرورة تكاتف كبار النجوم لدعم الشاشة الوطنية وإعادتها لمكانتها الطبيعية في إنتاج الدراما الهادفة.

اليوم السابع