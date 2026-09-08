يسرا عن عدم الإنجاب : ربنا مش رايد ونظرتى تغيرت مع مرور السنوات

تحدثت النجمة يسرا عن رغبتها السابقة في الإنجاب، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تصبح أمًا، لكنها في الوقت نفسه لم تكن تريد أن تنجب أطفالًا لمجرد الإنجاب، موضحة: “نفسي أجيب أطفال، مفيش ست منفسهاش، بس مش معناها إن أنا أتعس الأطفال اللي أنا هجيبهم عشان لازم أجيب أطفال، لأ، كمية الستات اللي على طول قاعدة تخلف لا عارفة تربي ولا عارفة تعلم ولا عارفة تعمل، يعني فاهمة

يسرا تكشف تفاصيل محاولات الإنجاب في زواجها الأول

وكشفت يسرا خلال تصريحات تليفزيونية أنها كانت ترغب في الإنجاب خلال زواجها الأول، قائلة: “أنا كنت متجوزة في الأول، فى جوازتي الأولانية أنا كنت عايزة أخلف، وفعلاً حملت مرة أو مرتين ومحصلش نصيب إن البيبي قعد، خلاص أنتي مبتعنديش مع ربنا، ربنا مش رايد، أنتي عايزة وهو مش رايد، خلصنا”.

وأكدت يسرا أنها تؤمن بالرضا بقضاء الله، قائلة: “فيه حاجات كدة بتاعة ربنا لازم تبقي عارفة إنها بتاعة ربنا ولازم تقبلي بيها والرضا، لأنك لو مقبلتيهاش ولا مرضتيش هتعملي إيه؟ هتغيري حاجة؟ أنتي اللي هتتعبي، فبتسلمي أمرك لله، مفيش غيره، مفيش غيره، يعني أنا النهاردة بقول يا خبر، الحمد لله إن أنا بجد مخلفتش، الحمد لله”.

يسرا: الحياة دلوقتي مش زي زمان

وأوضحت يسرا أن نظرتها للإنجاب تغيرت مع مرور السنوات، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الناس حاليًا، قائلة: «عشان الحياة دلوقتي مش زي الحياة زمان، الظروف دلوقتي مش زي الظروف زمان، القهرة بتاعت دلوقتي بقت صعبة أوي، أوي”.

وضربت يسرا مثالًا بما تعرضت له صديقتها نجلاء فتحى، معبرة عن تأثرها الشديد بما مرت به، قائلة: ” لو تعرفى أنا خايفة عليها أد إيه، قاطع في قلبي أد إيه، بنتها ياسمين مولودة على إيدي، يعني أول عملية ليها أنا كنت معاها ومع نجلاء، وكنا في مستشفى في إسكندرية، أنا فاكرة، وقعت مرة بين كبينتين وودناها المستشفى”

اليوم السابع