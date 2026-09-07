محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه بعنوان “ليلتنا بوم بوم”

طرح النجم محمد رمضان أغنية جديدة تحمل إسم ليلتنا بوم بوم على موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، ونالت اعجاب الجمهور .

واستأنف مؤخرا النجم محمد رمضان، تحضيراته لأحدث أعماله السينمائية فيلم “نمبر وان”، بعد تسلمه النسخة النهائية من سيناريو العمل الذي يكتبه المؤلف محمد سيد بشير، ليدشنا سويا أول تعاون فني يجمعهما على شاشة السينما.

ويصنف الفيلم باعتباره أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في المنطقة، حيث تتسع خريطة تصويره لتشمل عدة دول أجنبية، إلى جانب استعانة صناع العمل بتكنيك عالمي في تنفيذه، وجمعت جلسات عمل تحضيرية بين محمد رمضان ومحمد سيد بشير للوقوف على التفاصيل الخاصة بشخصيته بالفيلم.

ومن المقرر أن يشارك في الفيلم عدد من النجوم العالميين، مما يجعله خطوة مختلفة كليا في مسيرة محمد رمضان السينمائية.

اليوم السابع