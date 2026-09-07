هبة مجدى تشارك فى تريند الثمانينيات.. وتعلق “سعيدة يا هوانم”

شاركت الفنانة هبة مجدى فى تريند الثمانينيات، المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الأخيرة، حيث شاركت صورة لها مستوحاة من أجواء تلك الفترة.

وظهرت هبة مجدى فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها على فيس بوك وكتبت: سعيدة يا هوانم” وتفاعل عدد كبير من جمهور هبة مجدى، مع الصورة، متغزلين بإطلالتها وأجواء الصورة التى أعادت إلى الأذهان تفاصيل فترة الثمانينيات وموضتها المميزة.

هبة مجدي تحتفل برسالة امتنان

وكانت هبة مجدي قد احتفلت بعيد ميلادها الأيام الماضية، من خلال مشاركة صورتين جديدتين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيهما بإطلالة هادئة، موجهة رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها لما مرت به خلال العام الماضي.

وكتبت هبة مجدي تعليقًا على الصور قالت فيه: “سنة مرت بكل رضا ونعم وجبر وحب ودعوات صادقة.. اللهم لك الحمد. سنة جديدة من العمر برضا وصبر وقوة وإيمان، وابتسم واضحك للدنيا تضحكلنا.. يارب”.

اليوم السابع