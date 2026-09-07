محمد إمام ومحمود عبد المغنى وإنجى كيوان يواصلون تصوير شمس الزناتى في المعز

يواصل المخرج أحمد خالد موسى، تصوير فيلم شمس الزناتى2 برفقة النجوم محمد امام ومحمود عبد المغني والفنانة إنجي كيوان، تصوير عدد من مشاهد فيلم «شمس الزناتي»، وذلك في منطقة المعز، ضمن خطة التصوير التي ينفذها صناع العمل خلال الفترة الحالية.

ويشهد الفيلم مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، ويقدم محمد إمام البطولة الرئيسية، في عمل يعيد تقديم عالم «شمس الزناتي» من خلال معالجة جديدة للأحداث، وسط أجواء تجمع بين الأكشن والدراما والمغامرة.

وتدور أحداث الفيلم في فترة زمنية تسبق أحداث الفيلم الأصلي الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، حيث يكشف العمل الجديد عن بدايات تكوين فرقة «الزناتي» والشخصيات التي شكلت عالم الفيلم.

ويشارك في بطولة «شمس الزناتي» إلى جانب محمد إمام، كل من ياسمين رئيس، ومحمود عبد المغني، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج أحمد خالد موسى.

ويواصل فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استكمال باقي المشاهد، تمهيدًا للانتهاء من الفيلم ودخوله مراحل ما بعد الإنتاج استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

اليوم السابع