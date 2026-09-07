رامى صبرى يحيى حفلاً غنائياً فى الكويت شهر ديسمبر المقبل

يستعد النجم رامي صبري لإحياء حفلاً غنائياً في الكويت خلال شهر ديسمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياته، إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد “القمر” وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى الدول العربية .

تفاصيل ألبوم رامي صبري الأخير

وطرح مؤخرا رامي صبري ألبومه الجديد “القمر” على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذى شهد تنوعاً مختلفة فى الموسيقى ونوعيات الأغانى، حيث حرص على تلبية كل الأذواق، وتعاون خلال الالبوم مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

وضم ألبوم رامى صبري 13 أغنية هى “بفرحك وانت تزعلني” من كلمات حازم اكس، والحان رامي صبري، وتوزيع كولوبكس، والأغنية الثانية “إسمعيني” من كلمات غنيم وألحان مدين وتوزيع أحمد أمين.

والأغنية الثالثة من الألبوم جاءت بعنوان “أنا مالي بيك” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، والأغنية الرابعة “قصة حب” وهي من كلمات رمضان محمد وألحان على شعبان وتوزيع أسامة الهندي، والأغنية الخامسة بعنوان “لو تعرف” من كلمات أدهم معتز وألحان تيام على، وتوزيع جلال الحمداوي، والأغنية السادسة بعنوان “أيامى” من كلمات وألحان محمد يحي، وتوزيع أحمد أمين.

وتأتي الأغنية السابعة بعنوان “القمر” من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الخضرى وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضرى، والأغنية الثامنة بعنوان “يا بختى بيه” من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضرى، والأغنية التاسعة “فلته” وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع عادل حقى، والأغنية العاشرة “لسه باقى عليك” من كلمات محمد عاطف وألحان وتوزيع رامي صبري.

وتأتي الأغنية الحادية عشرة بعنوان “خليكي هنا” من كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع عادل حقي، والأغنية الثانية عشرة “موسم الـ summer” من كلمات فلبينو وألحان رامي صبري وتوزيع كولوبكس، والأغنية الثالثة عشرة والأخيرة بعنوان “مش بنساك” من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع أسامة الهندي.

اليوم السابع