هالة فاخر لـ”اليوم السابع”: أنا بخير.. وأدرس عدة مشروعات فنية

طمأنت الفنانة هالة فاخر جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها أصبحت بخير وتماثلت للشفاء بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها باتت في حالة جيدة وتستعد للعودة إلى نشاطها الفني.

وقالت هالة فاخر في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”: “أنا بخير الحمد لله، والوعكة الصحية اللي كنت بمر بيها الفترة اللي فاتت خلاص خفيت منها وبقيت كويسة”.

وكشفت هالة فاخر أنها تدرس خلال الفترة الحالية عددًا من المشروعات الفنية الجديدة، موضحة أنها تبحث عن العمل المناسب الذي تعود من خلاله إلى جمهورها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستعلن عن تفاصيل هذه الأعمال فور الاستقرار عليها.

وتأتي تصريحات هالة فاخر لتطمئن جمهورها ومحبيها، خاصة بعد الفترة الصحية التي مرت بها مؤخرًا، مؤكدة أن حالتها أصبحت مستقرة وأنها تتطلع للعودة إلى الساحة الفنية من خلال أعمال جديدة تضيف إلى مشوارها الفني.

وتعد هالة فاخر واحدة من أبرز نجمات الفن في مصر، وقدمت على مدار مشوارها الفني الطويل العديد من الأدوار المتنوعة في السينما والتليفزيون والمسرح، ونجحت في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور من خلال شخصياتها المميزة وأدائها المتفرد.

اليوم السابع