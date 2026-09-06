تغيير اسم مسلسل ابن النصابة لـ 50/50 وعرضه على منصة يانجو بلاى 17 سبتمبر

استقر صناع مسلسل ابن النصابة بطولة النجمة كندة علوش، على تغيير اسم المسلسل من «ابن النصابة» إلى 50/50 ، وذلك رغبة قرار الرقابة على المصنفات الفنية، التي لا ترغب في وضع اى اسم لاى عمل فنى تحت طائلة الأسماء المستفزة للجمهور مثل ابنالنصابة .

حيث قررت منصة يانجو بلاى عرض العمل اعتبارًا من 17 سبتمبر الجارى، في أحدث الأعمال الدرامية التي تنضم إلى خريطة المنصة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل 50/50

ويجمع مسلسل «50/50» بين الدراما والتشويق والكوميديا والأكشن، في عمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول «رانيا»، التي تجسد شخصيتها الفنانة كندة علوش، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها وتركها بمفردها في مواجهة العديد من الأزمات والمسؤوليات.

وتجد «رانيا» نفسها أمام تحديات جديدة، خاصة مع وجود ابنها، لتبدأ رحلة مختلفة تحاول خلالها استعادة حياتها ومواجهة الظروف التي فرضت نفسها عليها، وسط مجموعة من المفاجآت والمواقف التي تكشف جوانب جديدة في شخصيتها.

ويشارك كندة علوش في بطولة «50/50» كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، إنتصار وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج سالي والي من خلال شركة S Productions.

وكان العمل قد تم الإعلان عنه في البداية تحت اسم «ابن النصابة»، قبل الاستقرار على الاسم الجديد «50/50»، تمهيدًا لطرحه على منصة «يانجو بلاي»، حيث يراهن صناع المسلسل على طبيعة قصته التي تجمع بين التشويق والصراعات الإنسانية والمواقف الكوميدية.

ويأتي «50/50» كعودة للفنانة كندة علوش إلى البطولة الدرامية، من خلال شخصية رئيسية تتطور بشكل لافت مع تصاعد الأحداث، وهو ما يضعها أمام مجموعة من الاختبارات التي تغير مسار حياتها وتدفعها لاتخاذ قرارات غير متوقعة.

اليوم السابع