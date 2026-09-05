مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيكو فى افتتاح دورته الرابعة

أعلنت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب تكريم النجم شيكو، خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر إقامته الخميس المقبل بقصر ثقافة الغردقة، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية وتجربته المتنوعة في مجالي التمثيل والكتابة.

أعمال شيكو

وقدم شيكو خلال مشواره الفني ما يقرب من 15 فيلمًا، من بينها “رجال لا تعرف المستحيل”، و”ورقة شفرة”، و”سمير وشهير وبهير”، و”بنات العم”، و”حملة فريزر”، و”الحرب العالمية الثالثة”، و”قلب أمه”، و”ابن الحاج أحمد”، و”صقر وكناريا”.

كما شارك في عدد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، منها “أفيش وتشبيه”، و”خلصانة بشياكة”، و”نيللي وشريهان”، إلى جانب مسلسل “اللعبة” بأجزائه الخمسة، فضلًا عن خوضه العديد من التجارب المسرحية والإذاعية.

وأعرب شيكو عن تقديره وامتنانه للمهرجان لتكريمه، قائلًا: “من الرائع أن يجد الفنان من يصنع له لحظة سعادة مع بداية مراحل جديدة في مشواره، ليبدأ بعدها في إجراء عملية تقييم لما قطعه من خطوات والتخطيط للمستقبل بصورة دقيقة”.

وأكد أن التكريم يزيد من مسؤولية الفنان تجاه نفسه وتجاه جمهوره في الوقت نفسه.

من جانبه، أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، أن تكريم شيكو يأتي احتفاءً بمسيرة فنان يمتلك تجربة ومشروعًا فنيًا خاصًا، قائلا: “إن المهرجان منذ انطلاقه يسعى إلى الاحتفاء بالنجوم أصحاب المشاريع الفنية، وشيكو هو واحد من أبرز هؤلاء النجوم”.

كما أوضح قدري الحجار، مدير المهرجان، أن شيكو واحد من أبرز أبناء جيله، مشيرًا إلى نجاحه ضمن الثلاثي الذي جمعه بهشام ماجد وأحمد فهمي، قبل أن يحقق نجاحًا مضاعفًا مع رفيق رحلته هشام ماجد، ليشكلا معًا ثنائيًا فنيًا ناجحًا.

وأضاف أن حجم نجاح شيكو ازداد بعدما خاض تجارب البطولة بشكل منفرد، إلى جانب تعاونه مع نجوم آخرين بعيدًا عن هشام ماجد وأحمد فهمي.

اليوم السابع