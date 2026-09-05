رضا الوكيل يعلن عودة نادية مصطفى لخشبة الأوبرا.. والفنانة: شرف عظيم

أعلن الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مشاركة الفنانة نادية مصطفى ضمن المطربين في حفلات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، لتستعد بذلك للقاء جمهورها على المسرح العريق خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، عبرت الفنانة نادية مصطفى عن سعادتها بهذا الإعلان، ووجهت رسالة شكر وتقدير لرئيس الأوبرا عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، قائلة: “كل الشكر والتقدير للدكتور والفنان العزيز رئيس دار الأوبرا المصرية د. رضا الوكيل، ليس فقط على كلماته الجميلة وإعلانه عن وجودي قريبًا في حفلات الأوبرا، وإنما على كل ما يبذله من جهد حقيقي وحرصه لإعادة الأمان والاستقرار والسلام النفسي لكل عازفي ومطربي الأوبرا ولدار الأوبرا هذا الصرح العظيم”.

وأضافت مصطفى: “أثق في حضرتك تمامًا وأنك أهلٌ لهذه الثقة، وأؤمن أن الخير قادم على يديك بإذن الله، وأن الفترة المقبلة ستحمل الكثير من الطمأنينة والنجاح لكل أبناء هذا الصرح العظيم”.

وأكدت أن الغناء على خشبة دار الأوبرا المصرية يمثل شرفًا كبيرًا لها، قائلة: “الغناء على مسرح الأوبرا العريق شرف كبير لي وتاج على رأسي، وشرف لكل مطرب في الساحة الغنائية مصريًا كان أو عربيًا”.

واختتمت رسالتها قائلة: “شكرًا لحضرتك على هذا التقدير وعلى كل ما تقدمه للفن والفنانين، وفي انتظار لقائي بجمهور الأوبرا الذواق على مسرح الأوبرا بكل الحب والامتنان، وإن شاء الله تكون عودتي تليق بجمهور الأوبرا الراقي”.

يُذكر أن مهرجان الموسيقى العربية يُعد أحد أعرق المهرجانات الفنية المتخصصة في مصر والوطن العربي، وتشهد دورته الجديدة مشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى.

اليوم السابع