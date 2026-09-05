هبة مجدي تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة عبر فيس بوك

نشرت الفنانة هبة مجدي ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت هبة مجدي فى الصور بإطلالة أنيقة ومحتشمة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأزرق، ونالت العديد من التعليقات الإيجابية التي أشادت بأناقتها وذوقها الرفيع، والدعاء لها بإتمام الشفاء. وحظيت صور هبة مجدي بتفاعل كبير من قبل جمهورها، الذين عبروا عن إعجابهم بإطلالتها.

يذكر أن عبرت الفنانة هبة مجدي عن امتنانها وسعادتها بعد مشاركتها في احتفالية المولد النبوي الشريف لعام 2026، التي نظمتها وزارة الأوقاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت تقديمها أغنية “فى حب سيدنا النبي” وسط أجواء روحانية.

أول تعليق من هبة مجدي بعد الاحتفالية

وفي أول تعليق لها عقب الاحتفالية، أعادت هبة مجدي نشر مقطع فيديو من الاحتفالية يتضمن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي معها ودعمه لها خلال رحلة علاجها، واكتفت بالتعليق قائلة: “الحمد لله رب العالمين”.

اليوم السابع