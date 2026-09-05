حرارة الصيف تحصد حياة أكثر من 16 ألف شخص في ألمانيا

سجلت ألمانيا عددا غير مسبوق من الوفيات المرتبطة بالحرارة، بعدما بلغ العدد 16300 حالة، خلال موجات الحر الشديدة التي اجتاحت أوروبا هذا الصيف.

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن بيانات رسمية تسجيل دول أوروبية أكثر من 30 ألف حالة وفاة زائدة خلال موجات الحر والجفاف المتتالية التي يعزوها علماء المناخ إلى “تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري”.

وأكدت البيانات الرسمية ارتفاع العدد في ألمانيا من 15800 حالة وفاة أبلغ عنها معهد روبرت كوخ الحكومي الألماني، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 16300، حيث تشمل الإحصاءات الجديدة الفترة من الأول من يونيو/حزيران إلى 23 أغسطس/آب الماضي، أي أسبوعا إضافيا مقارنة بالإحصاءات السابقة.

وسجلت النسبة الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحرارة بين الفئة العمرية فوق 75 عاما، في ألمانيا، بحسب بيان صادر عن المعهد الألماني.

وأكد المعهد أن 9600 حالة من هذه الوفيات حدثت خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 يونيو الماضي.، مشيرا إلى إنه جمع بيانات الوفيات الناجمة عن الحرارة على مدى العقد الماضي.

وأضاف المعهد الألماني أن أعلى حصيلة سجلت في العام 2018، وبلغت 8900 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة.

في وقت قدر تقرير منفصل صادر عن منشور طبي عدد الوفيات الناجمة عن الحرارة بعشرة آلاف حالة في العام 1994.

وكالة سبوتنيك