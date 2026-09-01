صابر الرباعي يختتم مهرجان أم الزين الدولي بتونس اليوم

يختتم الفنان التونسي صابر الرباعي الدورة الواحدة والخمسون من مهرجان أم الزين الدولي بجمال في تونس، اليوم الثلاثاء، بحفل غنائي يقدم خلاله سهرة طربية مميزة تجمع بين الأصالة والتجديد، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه.

آخر أغانى صابر الرباعى

حقق الفنان التونسي صابر الرباعي نجاحاً مؤخراً من خلال أغنية Sous Le Jasmin (تحت الياسمين)، والتى حققت مشاهدات كبيرة وحظيت بإعجاب الكثير من جمهوره فى الوطن العربى.

وتُعد “Sous Le Jasmin” تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين روح الأغنية العربية ودفء الموسيقى الفرنسية، حيث تحمل أجواء رومانسية مستوحاة من عبق الياسمين التونسي، وتمزج بين اللغتين العربية والفرنسية في قالب موسيقي معاصر.

الأغنية من كلمات الشاعر حمدي المهيري، وألحان صابر الرباعي، فيما تولى إخراج الفيديو كليب محمد حلمي، الذي استلهم مشاهده من جمال المدن التونسية القديمة وأزقتها التاريخية.

اليوم السابع