يارا لأول مرة على مسرح قرطاج الأثرى فى 10 سبتمبر

تستعد النجمة اللبنانية يارا، لتلتقي بجمهورها التونسي لأول مرة على المسرح الأثري بقرطاج، وذلك مساء الخميس 10 سبتمبر ، في سهرة استثنائية تجمع بين الإحساس والطرب.

يذكران الفنانة يارا اسمها الحقيقى كارلا نزيه البرقاشى، ولدت في دير الأحمر في البقاع بـ لبنان، تعد يارا من الفنانات اللاتي حجزن مكانا على الساحة الغنائية نظرا لعذوبة صوتها، وكان أول ظهور لـ يارا عندما حصلت على جائزة كأس النجوم عام 2004، وذلك بعدما دعمها الملحن اللبنانى طارق أبو جودة.

أغانى يارا

ثم توالت نجاحات يارا من خلال ألبوماتٍ عدةٍ لبنانيةٍ وخليجية، وصورت عددًا من الكليبات الناجحة، ومنها دويتو مع فضل شاكر لأغنية “أخدني معك” التي حصدت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وحصلت يارا على عددٍ من الجوائز سواء كأفضل فنانةٍ أو عن أفضل أغنية، ففي عام 2014 حصلت على جائزة الموريكس دور كأفضل مطربةٍ لبنانية.

وتأتي هذه المشاركة لتشكل محطة خاصة في مسيرة يارا، باعتبارها المرة الأولى التي تلتقي فيها جمهورها التونسي على هذا المسرح التاريخي الذي احتضن على امتداد عقود أسماء بارزة من كبار نجوم الفن العربي والعالمي.

اليوم السابع