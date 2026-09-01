أحمد فهمى يستأنف تصوير «الفيل على الدرفيل» فى مصر الجديدة

يستأنف النجم أحمد فهمي، تصوير مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد «الفيل على الدرفيل»، وذلك داخل أحد مواقع التصوير بمنطقة مصر الجديدة، بالتزامن مع وضع المخرج أحمد عبد الوهاب جدولًا زمنيًا جديدًا ومكثفًا للانتهاء من المشاهد المتبقية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي استئناف التصوير ضمن خطة العمل الجديدة التي وضعها صناع الفيلم، بهدف تكثيف ساعات التصوير والالتزام بالجدول المحدد، تمهيدًا للانتهاء من كافة المشاهد والانتقال إلى مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائي.

ويجمع «الفيل على الدرفيل» أحمد فهمي بالفنانة أسماء جلال في أول تعاون سينمائي بينهما، إلى جانب حاتم صلاح وبيومي فؤاد ورحاب الجمل وعدد من الفنانين وضيوف الشرف.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والفانتازيا والأكشن، حيث يقدم أحمد فهمي تجربة سينمائية مختلفة تتضمن عددًا من المشاهد الحركية، فيما يحرص صناع العمل على تنفيذها بشكل يتناسب مع طبيعة الأحداث.

وكان فريق «الفيل على الدرفيل» قد كثف عمليات التصوير خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تصوير عدد من المشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، في إطار خطة تستهدف الانتهاء من العمل خلال أقرب وقت ممكن.

فيلم الفيل ع الدرفيل بطولة أحمد فهمى، أسماء جلال، حاتم صلاحن بيومى فؤاد، رحاب الجمل، وعدد كبير من ضيوف الشرف ، تأليف شريف الليثى، اخراج أحمد عبد الوهاب.

اليوم السابع