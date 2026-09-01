ترامب يطلب من شركة «أبل» تغيير اسم «بحيرة أونتاريو» إلى «بحيرة أمريكا» على تطبيق الخرائط

قال وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من شركة “أبل” تغيير اسم “بحيرة أونتاريو” إلى “بحيرة أمريكا” في تطبيق الخرائط الخاص بها.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أن ذلك جاء بعد أيام من توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يتعلق بهذا المسطح المائي الذي بات محط الأنظار وسط تصاعد الحرب التجارية مع كندا.. وقال وزير الداخلية الأمريكي إن ترامب “تواصل مع أبل مباشرة”، معرباً عن ثقته بأن اسم “بحيرة أمريكا” سيظهر قريباً على تطبيق الشركة

اليوم السابع