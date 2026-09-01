نسرين أمين صحفية وحبيبة سابقة للفنان أحمد حاتم فى “ريد فلاج”

تنتظر الفنانة نسرين أمين عرض فيلم “ريد فلاج” الذى سيتم طرحه بدور العرض المصرية يوم 9 سبتمبر، وتجسد نسرين أمين خلال العمل شخصية “هاجر” تعمل صحفية وهي الحبيبة السابقة للفنان أحمد حاتم ضمن أحداث العمل

قصة كوميدية عن العلاقات العاطفية

تدور أحداث فيلم “ريد فلاج” في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا المرتبطة بالعلاقات العاطفية والثقة بين الأزواج، إلى جانب تسليط الضوء على العلامات التحذيرية أو ما يُعرف بـ”الريد فلاج” داخل العلاقات الزوجية، ويشارك في بطولة الفيلم كل من شريف منير، نسرين أمين، إنتصار، وسيف زهران، وهو فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

شخصيات أحمد حاتم وجميلة عوض

ويجسد أحمد حاتم خلال الأحداث شخصية طيار يُدعى “أحمد”، بينما تقدم جميلة عوض دور زوجته التي تعمل مديرة لإحدى شركات الدعاية والإعلان. وتواجه الشخصيتان العديد من المواقف والتحديات اليومية التي تتسم بالطابع الكوميدي، في ظل مشاعر الغيرة وسوء الفهم والشك والخيانة والتردد في العلاقات العاطفية.

أبطال فيلم ريد فلاج

‎فيلم “ريد فلاج” من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، إنتصار، ميمي جمال، وسيف زهران، وهو فكرة كيرو أمين، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

اليوم السابع