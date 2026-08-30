تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى مكتبة الإسكندرية اليوم

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي يجبها جمهوره، إلى جانب أغنيات ألبومه الجديد “مراية الحب”، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور

أغنية “مراية الحب” من كلمات سمير طارق وألحان طنطاوي وتوزيع أماديو، وأغنية “نزلت اتمشيت” من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع حسام الصعبي، وأغنية “ولاد حلال” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية “جدع” من كلمات محمد مصطفى مالك وألحان محمود أنور وتوزيع أحمد إبراهيم.

ويضم الألبوم أغنيات “وصولي” من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف فهمي، وأغنية “تمنياتي” كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع “توما” وأغنية “مكاني الصح” من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وأغنية “متلخبطة أحوالي” كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع حسن الشافعي.

ألبوم تامر عاشور 2026 يضم أيضا أغنية “شوفتني” من كلمات عمرو عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر، وأغنية “آسف” من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي وتوزيع أسامة الهندي، وأغنية “مش فارقلي” من كلمات محمد جشم باشا وألحان سامر أبو طالب وتوزيع نادر حمدي.

اليوم السابع