محمد كريم بصحبة أحمد العوضى وطارق العريان فى عيد ميلاد تامر مرسى

حرص الفنان محمد كريم على المشاركة في الاحتفال بعيد ميلاد المنتج تامر مرسي، حيث نشر محمد كريم عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة تجمعه بالمنتج تامر مرسي من حفل عيد ميلاده بالساحل الشمالي وذلك بصحبة النجم أحمد العوضي والمخرج طارق العريان.

وكتب محمد كريم، “من الساحل، كل سنه وأنت دايماً جدع وصاحب صاحبك يا أجدع تامر مرسي عيد ميلاد سعيد حبيبي وصديقي الغالي والناجح قوي المخرج طارق العريان وابن البلد المجدع احمد العوضي.

وفي سياق متصل ينتظر محمد كريم تصوير عدة مشاريع سينمائية قريبا، منها فيلم Judgment of the Dead، حيث يقدم شخصية عالم آثار، وفيلم Dead End عن سباق رالي السيارات في الصحراء، والذي سيُصور بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أسطورة السينما الأمريكية آل باتشينو ونجوم هوليوود ميجن فوكس وميل جيبسون.

محمد كريم شارك في بطولة عدة أعمال في هوليوود

محمد كريم شارك في بطولة عدة أعمال في هوليوود، وحقق نجاحا كبيرا فيها دون أن يقدِّم أدوارا تسيء إلى العرب أو المصريين، حيث أصر دائما على تجنب مثل هذه الأدوار، وبدلا من ذلك، قدم شخصيات أمريكية لا علاقة لها بالعرب، في خطوة تعد تحديا كبيرا بعد أن كانت هذه الأدوار حكرا على الممثلين الأمريكيين، وساعده في ذلك إتقانه اللكنة الأمريكية بطلاقة.

اليوم السابع