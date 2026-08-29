بدرية طلبة تعلن وفاة عمتها

أعلنت الفانة بدرية طلبة وفاة عمتها من خلال حسابها على “فيسبوك”، حيث كتبت: “عمتي في ذمة الله”.

الفنانة بدرية طلبة شاركت مؤخرا في مسرحية “الحالة خطيرة جدا” من إنتاج البيت الفني للمسرح علي مسرح بيرم التونسي، والعمل من تأليف وليد يوسف وإخراج محمد مرسي، ويشارك في بطولته الفنان أحمد سعد ميشو وفرقة مسرح الإسكندرية.

ويكتسب العرض ثقلاً فنيًا كبيراً بكونه من تأليف الكاتب الكبير وليد يوسف، الذي يعد واحداً من أنشط وأنجح مؤلفي الجيل الحالي في المسرح والدراما التلفزيونية والسينما، ويتولى إخراج العمل الفنان محمد مرسي، الذي يمتلك رؤية إخراجية متجددة وخبرة عريضة في توظيف الطاقات الشابة وعناصر السينوغرافيا لخلق طقس مسرحي ممتع ومبهر بصرياً، ويشارك في بطولة المسرحية نخبة من فناني الإسكندرية، من بينهم الفنان أحمد سعد ميشو ونجوم فرقة مسرح الإسكندرية، الذين يمثلون جيلاً طموحاً يضيف حيوية خاصة للعروض الجادة والكوميدية على حد سواء.

اليوم السابع