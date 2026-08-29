ثمن المجد والمليارات.. فصول من حياة أيقونة القرن العشرين مايكل جاكسون

لم تكن الموسيقى قبل ظهوره تشبه ما أصبحت عليه من بعده، فبين أضواء المسارح البراقة وظلمات الغرف المغلقة تختبئ طفولة مسلوبة خلف قضبان نجومية مبكرة ومجد أسطوري انتهى برحيل مفاجئ صدم العالم بأكمله، تلك هي الخطوط العريضة لحياة ملك البوب الأسطوري مايكل جاكسون الذي يحتفل العالم اليوم بذكرى ميلاده، هذا الفنان الذي عانى من قسوة الحياة في صغره وجحيم المطاردات الصحفية في كبره وكيف حاول بناء جنته الخاصة للهروب من واقع مرير حاصره بالاتهامات والشائعات، لتظل مسيرته درساً تاريخياً في كيفية تحويل الألم الشخصي إلى إبداع فني خالد يلهم أجيالاً تعشق فنه دون حدود.

طفولة مسلوبة خلف قضبان النجومية الباكرة

الحكاية بدأت في مدينة غاري الصغيرة بولاية إنديانا الأمريكية، حيث ترعرع الطفل الصغير وسط عائلة كادحة مكونة من عشرة أبناء، وأدرك والده جو جاكسون باكراً الموهبة الفذة الكامنة في حنجرة ابنه الصغير وجسده المرن، فأسس فرقة جاكسون فايف العائلية ودفع بالأطفال إلى عالم الاحتراف والتحديات الصعبة.

مايكل الصغير عاش طفولة قاسية خالية من اللعب والبهجة، حيث كان يتعرض للضرب والضغط النفسي المتواصل، وعلى عكس المتوقع صنع هذا القهر منه معجزة فنية حقيقية قادت فرقة العائلة الموسيقية لقمة المجد، لكنه ترك في أعماق نفسه جرحاً غائراً رافقه طوال حياته وجعله يبحث دائماً عن طفولته المفقودة.

الانفجار الأكبر حين هز ألبوم Thriller أركان كوكب الأرض

انطلق مايكل جاكسون في مسيرته المنفردة ليصنع ثورته الخاصة بالتعاون مع المنتج العبقري كوينسي جونز، وجاء عام 1982 ليعلن ولادة الحدث الفني الأكبر في تاريخ البشرية الصاخب، وجاء أطلاقه للألبوم الأسطوري Thriller الذي تحول سريعاً إلى الألبوم الأكثر مبيعاً في تاريخ الموسيقى بأكمله، حيث حطم الحواجز العرقية على شاشات التلفزيون وفرض الموسيقى الأفروأمريكية على قمة الإذاعات العالمية.

أغانى الألبوم لم تكن مجرد ألحان عابرة بل تحولت الفيديوهات الموسيقية إلى أفلام قصيرة مذهلة غيرت صناعة الترفيه، وخلال استعراض تاريخي مباشر فاجأ الجمهور برقصة مشية القمر الشهيرة التي جعلت الملايين يعتقدون أنه يتحدى قوانين الجاذبية الأرضية.

القفص الذهبي والعيش تحت مجهر الشائعات المرعبة

مع تصاعد المجد الأسطوري تحولت حياة ملك البوب إلى مسرح مفتوح أمام كاميرات الصحافة العالمية التي لم ترحم خصوصيته، وطاردته الشائعات الغريبة حول عمليات التجميل وتغير لون بشرته الذي تبين لاحقاً أنه نتيجة لإصابته بمرض البهاق الجلدى.

الواقع الصعب اجبر مايكل على اتخاذ قرار جديد وهو بناء عالمه الخاص والهروب من جحيم الشهرة فانشأ مزرعة نيفرلاند الأسطورية التي ضمت حديقة حيوانات ومدينة ملاهي متكاملة ليحيط نفسه بالأطفال الأبرياء، لكن هذا المكان الذي أراده جنة آمنة تحول لاحقاً إلى ساحة لأعنف القضايا والاتهامات القانونية التي هزت صورته العامة واستنزفت ثروته وصحته النفسية لسنوات طويلة قبل أن تنصفه المحكمة بالبراءة الكاملة من كل التهم.

الوداع المفاجئ والخلود الأبدي لملك لا يموت

في صيف عام 2009 بينما كان يستعد للعودة التاريخية إلى المسارح عبر جولة سياحية عالمية، توقف قلب جاكسون فجأة نتيجة لجرعة زائدة من العقاقير الطبية المهدئة ليعلن العالم حالة الحداد العام على رحيل الملك الغامض عن عمر ناهز الخمسين عاماً، تاركاً أثراً فنياً غير قابل للمحو، فالأرقام القياسية التي حققها والجوائز التي حصدها، لتؤكد للأجيال المتعاقبة انه كان ولا يزال الملك الأوحد، الذى أعاد صياغة مفهوم الاستعراض البصري بفضل مواهبه الاستثنائية التي جعلت الملايين يعتقدون أنه كائن قادم عالم آخر.

اليوم السابع