بدلة و باروكة وشنب.. اعرف قصة أغرب تنكر لدلال عبد العزيز

روت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عن أغرب حفل تنكرى حضرته، والذى كان حفل عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، وذكرت أنها اختارت أن تتنكر في زى رجل، قائلة: حبيت ابقى جدعة فقلت هبقى راجل، ولبست بدلة واستلفت من سمير باروكة وخليت ماكير المسرح يعملى شنب”.

وتابعت دلال، قائلة: قلت لـ ليلى علوي عشان انتى حلوة وزى القمر لبستلك راجل عشان اعبرلك عن حبي “.

وكانت الراحلة دلال عبد العزيز، من النجمات التي ارتبط الجمهور بإطلالتها المشرقة الطبيعية وتمثيلها الهادئ، وقصة الحب التي جمعتها بزوجها الفنان سمير غانم من عام 1984 لـ 2021 وهي قصة حب وزواج استمرت لـ35 عاما، ودامت حرفيًا حتى آخر العمر فقد رحلا معانا في ذات العام والفارق بين رحيلهما ثلاثة أشهر فقط.

وقد أعجبت دلال عبد العزيز بسميرغانم منذ مشاركته في مسرحية ” أهلا يا دكتور”، وقالت في إحدى اللقاءات، إن سمير مميز بتصرفات تجعل الجميع يحبه، ورغم أنه لم يلتفت إليها في البداية لكثرة معجباته إلا أنها دافعت عن حبها له حتى شعر به وتزوجا في 1984، وكانت تغير عليه من المعجبات التي تشيد بتمثيل وشخصية سمير، إلا أنها جعلت الغيرة طبيعية وبها زاد الحب، ولم يكن تأثيرها سلبيا كما يحدث بين كثير من الأزواج، ولذلك شهدا زواجهما الاستمرار.

اليوم السابع