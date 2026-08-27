والي النيل الأبيض يدشن أجهزة تشخيصية ومعملية متطورة للتأمين الصحي بمجمع بحر أبيض الطبي

أشاد والي ولاية النيل الأبيض، الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى بالتطور الكبير الذي حققته الإدارة التنفيذية للتأمين الصحي في مجال الأجهزة التشخيصية والمعملية، مؤكدا أن إدخال التقنيات الحديثة يسهم في توطين العلاج وتخفيف أعباء السفر على المواطنين.

جاء ذلك لدى تدشينه اليوم بمجمع بحر أبيض الطبي بكوستي عدداً من الأجهزة المعملية والتشخيصية الحديثة، بحضور وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور الزين سعد آدم، ووزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذة فاطمة الطيب الحاج، ونائب مدير جامعة النيل الأبيض البروفيسور قمر الدولة عبدالمطلب أحمد، والمدير التنفيذي للتأمين الصحي فرع الولاية الدكتور أيمن محمد الجزولي والمستشار الاقتصادي للوالي مصطفى الجاك ومدير قطاع التنمية الاجتماعية بالولاية، وعدد من الاستشاريين والاختصاصيين ومديري الإدارات بالتأمين الصحي.

ووجّه الوالي بالتوسع في نوافذ خدمات التأمين الصحي بجميع المحليات وزيادة التغطية السكانية، مشيراً إلى أن الأجهزة الجديدة ستعزز الخدمات الطبية المتخصصة داخل الولاية.

من جهته أكد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور الزين سعد آدم أن الإضافات النوعية في الأجهزة تسهم في استكمال التخصصات الطبية النادرة، وتنسجم مع خطة الولاية للنهوض بالقطاع الصحي برعاية حكومة الولاية.

من جانبها أعلنت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الأستاذة فاطمة الحاج الطيب، التزام الوزارة بسداد استقطاعات العاملين بالتأمين الصحي وجدولة المتأخرات، واشادت بالدور الذي يضطلع به التأمين الصحي في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وفي ذات السياق أوضح المدير التنفيذي للتأمين الصحي أن الأجهزة المدشنة تعد الأولى من نوعها بالولاية، وتشمل جهاز I Flash 1800 المتطور لفحوصات أمراض المناعة المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معمل الأنسجة المرضية، والمعمل التشخيصي، وأبان انها ستقدم خدمات نوعية لمواطني النيل الأبيض والولايات المجاورة، مع تقديم خدمات المؤمن عليهم بتكلفة مخفضة.

وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للتأمين الصحي للفترة (2027 ـ 2030) تستهدف توطين العلاج بالولاية، بدعم من حكومة الولاية والإدارة العامة للتأمين الصحي.

من جهتهم عبر عدد من الاستشاريين والاختصاصيين بالولاية عن اشادتهم بالطفرة الكبيرة للتأمين الصحي خاصة في توفير الأجهزة التشخيصية، واشاروا إلى أنها ستسهم في توطين العلاج وتقليل سفر المرضى لتلقي العلاج في الولايات الأخرى.

سونا