جعفر جاكسون يكشف سبب رفض جانيت جاكسون الظهور فى فيلم Michael

تحدث جعفر جاكسون عن السبب المحتمل وراء رفض عمته النجمة جانيت جاكسون المشاركة في فيلم Michael، الذي يتناول حياة ومسيرة عمه الراحل مايكل جاكسون، وفي مقابلة مع مجلة GQ Middle East ألمح جعفر إلى أن قرار جانيت ربما يرتبط برغبتها في تقديم قصتها الشخصية في عمل سينمائي مستقل.

جانيت قد تقدم فيلمًا عن حياتها

وقال جعفر: “لا أريد أن أتحدث في وقت مبكر جدًا، لكن جانيت لديها أفكار ربما تتعلق بتقديم فيلمها الخاص”، وأضاف: “لذلك، أن يتم تجسيد شخصيتها في هذا الفيلم، ثم اختيار ممثل مختلف لتقديمها في فيلمها الخاص، سيكون الأمر…”، ولم يكشف جعفر مزيدًا من التفاصيل، لكنه بدا وكأنه يشير إلى أن جانيت ربما تفضل الاحتفاظ بحقها في سرد قصتها بنفسها، بدلًا من تقديمها ضمن فيلم يركز بصورة أساسية على حياة شقيقها مايكل.

جانيت رفضت المشاركة رغم دعوتها

ولم تتحدث جانيت جاكسون علنًا حتى الآن عن الأسباب التي دفعتها إلى عدم الظهور في Michael، رغم توجيه دعوة إليها للمشاركة في الفيلم، وكانت شقيقتها لا تويا جاكسون قد أكدت في وقت سابق أن جانيت رفضت المشاركة بطريقة ودية، وقالت لا تويا لمجلة Variety في أبريل: “كنت أتمنى أن يكون الجميع في الفيلم. لقد طُلب منها المشاركة، لكنها رفضت بأدب، ولذلك يجب احترام رغبتها”.

دعمها لجعفر لم يتغير

ورغم قرارها عدم الظهور في الفيلم، فإن ذلك لم يؤثر في دعم جانيت لابن شقيقها جعفر، الذي حصل على مهمة تجسيد شخصية مايكل جاكسون في الفيلم، وكان المخرج أنطوان فوكوا قد أكد في وقت سابق أن جانيت وقفت إلى جانب جعفر طوال مراحل العمل على الفيلم، وقال فوكوا: “لدي الكثير من الاحترام والحب لجانيت، لكن لا بأس بذلك. هي تدعم جعفر، وهذا هو الأمر المهم”.

ويجسد جعفر شخصية عمه الراحل في Michael، في أول بطولة سينمائية كبيرة له، بينما يستعرض الفيلم جوانب مختلفة من حياة مايكل جاكسون ومسيرته الفنية الاستثنائية.

اليوم السابع