لبلبة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مبهجة ومرحة فى أحدث ظهور

خطفت الفنانة لبلبة الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة التي اتسمت بأجواء صيفية مبهجة، وظهرت خلالها بإطلالة مرحة وشبابية عكست روحها المحبة للحياة وحرصها الدائم على الظهور بشكل مختلف.

لبلبة بإطلالة صيفية وسط الطبيعة

وظهرت لبلبة في الصور وسط مساحة خضراء تحيط بها الأشجار والنباتات، بينما حملت على كتفها قِلة خزفية كبيرة باللون الأصفر، في لقطة لاقت تفاعلًا لافتًا من جمهورها، خاصة مع ابتسامتها وحضورها المرح أمام الكاميرا، واختارت إطلالة صيفية ملونة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا مزينًا بنقوش ورسومات متعددة الألوان، ونسقت معه مجموعة من الإكسسوارات اللافتة.

لبلبة حاضرة فى السينما بفيلمين

يذكر أن لبلبة يعرض لها حالياً فى السينمات فيلمين، الأول هو الجواهرجى من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، ومن بطولة محمد هنيدي، منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، وتارا عماد وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى مشاركة الفنان الراحل أحمد حلاوة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول زوجين يقرران الذهاب لاستشاري في العلاقات الزوجية، حرصا على استمرار حياتهما الزوجية بعد أن تم الطلاق بينهما مرتين في السابق بسبب خلافات زوجية خوفا من وقوع الطلاق للمرة الثالثة.خاصة بعد اكتشاف الزوجة علاقات زوجها النسائية المتعددة

أبطال وقصة فيلم خلي بالك من نفسك

الفيلم الثاني، خلي بالك من نفسك، وهو من بطولة أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميشيل ميلاد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد المصري، وأحمد الرافعي، وعماد رشاد، الفيلم من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

تدور أحداث الفيلم حول علاء، مذيعٌ إذاعي يخشى الارتباط ويدخل في علاقات عاطفية تنتهي لأسباب تافهة، حتى يلتقي بـ (فريدة) التي تبدو فتاةً مثالية، قبل أن يكتشف أنها من كبار تجار السلاح. ومع محاولته إنهاء العلاقة، يجد نفسه عالقاً في سلسلة من الأحداث الخطيرة بعدما تجبره على الزواج منها، لتبدأ مغامرةٌ مليئة بالمفارقات والتشويق.

اليوم السابع