حكيم: الجيل الجديد مشغول بحياته والجمهور فاكراني مختفي رغم طرحى للأغاني

كشف النجم حكيم عن السبب وراء اعتقاد بعض الجمهور أنه بعيد عن الساحة الفنية أو لم يعد يطرح أغاني جديدة، مؤكداً أن الأمر يرجع بشكل كبير إلى اختلاف الأجيال وانشغال الجمهور بتفاصيل حياته اليومية.

تغير أولويات الجمهور فى الوقت الحالى

وأوضح حكيم لـ “اليوم السابع” أن الجيل الذي كان يتابع أغانيه في بداياته كان يعيش حالة مختلفة تماماً، قائلاً إن الشاب وقتها كان يشتري ألبومه ويستمع إليه باستمرار في سيارته، بينما تغيرت أولويات هذا الجمهور مع مرور السنوات ودخوله مراحل جديدة في حياته.

وأضاف: “الشاب اللي كان بيسمعني زمان وهو لسه صغير، ماكانش عنده أي حاجة في دماغه ولا شاغل أي حد في دماغه غير حكيم، حميد الشاعري، مصطفى قمر، محمد فؤاد.. الناس دي كنا إحنا اللي شاغلين بالهم”.

وتابع حكيم: “كبر مع الأيام، دخل الجامعة، ولما اتخرج بدأ يدور على عروسة وشقة ويجهز الفرح، وعمل كل ده فدخل في دوامة الحياة، نسي المزيكا وبدأ يشوف حياته”.

وأشار إلى أن المسؤوليات تستمر في الاستحواذ على اهتمام الشخص بعد الزواج والإنجاب، وظهور أجيال جديدة ومختلفة من الشباب، تبدأ متابعة مطربين جدد وأنواع مزيكا مختلفة، موضحا: “الدنيا دوامة بتمشي كده، لأن الناس طبعاً ملهية في أكل عيشها وملهية في الحاجات بتاعتها ونسيوا المزيكا ونسيوا الحفلات، والجيل الجديد طلع بقى، يسمع عصام صاصا وحودة بندق والناس الشباب الصغيرة”.

حكيم يطرح نص ملعب قلبي

وطرح مؤخرا النجم حكيم أحدث أغانيه بعنوان نص ملعب قلبي وهي من كلمات حازم إكس، وألحان كريم الصباغ، وتوزيع فلسطيني، وتحمل الأغنية طابعًا خاصًا ومختلفًا، إذ تعتمد على عدد من المصطلحات والمفردات المستوحاة من عالم كرة القدم، في قالب غنائي إيقاعي يجمع بين البساطة والابتكار .

كما تعاون مؤخرا مع حودة بندق في أغنية “يا حبيبنا”، كلمات: حازم إكس، ميكس وماستر: خالد رؤوف، لحن وتوزيع: أحمد طارق يحيى.

اليوم السابع