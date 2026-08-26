تامر حسني يحيي حفلاً استثنائيًا ضمن فعاليات «يلا ساحل» بمشاركة نخبة من نجوم الغناء على مسرح U Arena

في إطار النجاح الذي حققته «يلا ساحل»، قررت إدارة الفعالية بالاتفاق مع الفنان تامر حسني تنظيم حفل كبير يوم السبت الموافق 29 أغسطس على مسرح U Arena بمدينة العلمين الجديدة، يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر، في احتفالية موسيقية وفنية كبرى.

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي يحظى به الحدث، وجهت الإدارة الدعوة إلى النجم تامر حسني لإحياء هذا الحدث الكبير، وطلبت نقل حفله، الذي كان مقررًا إقامته يوم 27 أغسطس، إلى يوم 29 أغسطس.

ومن جانبه، رحّب تامر حسني بالدعوة ووافق على نقل موعد حفله ليكون، تقديرًا لأهمية الحدث من الجانب السياحي والترفيهي وكذلك الدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به من الدولة والقائمين على تنظيمه، وحرصًا منه على المشاركة في ليلة فنية مصرية كبيرة تجمع النجوم والجمهور في واحد من أبرز المهرجانات والفعاليات الترفيهية خلال موسم الصيف.

ويتضمن الحفل احتفالية ألبومه الجديد (مش هتكرر) بالإضافة إلى أبرز أعماله السابقة على مدار مشواره الفني التي ارتبط بها الجمهور.

كما يشهد الحفل مشاركة كل من النجوم حمادة هلال ومحمود العسيلي وأحمد جمال إلى جانب أكبر عرض للألعاب النارية، ليجتمع النجوم على مسرح واحد في احتفالية فنية وموسيقية استثنائية.

ويمكن للجمهور متابعة تفاصيل الحفل، إلى جانب باقي فعاليات «يلا ساحل»، عبر تطبيق Tellr Experience، التطبيق الرسمي لـ«يلا ساحل»، والذي يوفر دليلًا متكاملًا للحفلات والفعاليات والتجارب والأنشطة المختلفة في الساحل الشمالي.

اليوم السابع