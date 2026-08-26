ياسمين رئيس تعود من الرياض لاستكمال تصوير شمس الزناتي

تعود الفنانة ياسمين رئيس من العاصمة السعودية الرياض، الأيام المقبلة وذلك بعد حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد “الست لما”، والذي أقيم بحضور المنتجتين ندى ورنا السبكي، لتستأنف فور عودتها أعمالها الفنية وتصوير مشاهدها في فيلم “شمس الزناتي”.

ياسمين رئيس فى العرض الخاص لفيلم الست لما بالسعودية

وكانت ياسمين رئيس قد حرصت على التواجد في العرض الخاص لفيلم “الست لما”، وسط أجواء احتفالية بحضور أبطال وصناع العمل، قبل أن تعود إلى القاهرة لمواصلة ارتباطاتها الفنية، وفي مقدمتها استكمال دورها في “شمس الزناتي”.

ويأتي فيلم “شمس الزناتي” ضمن الأعمال السينمائية المنتظرة، خاصة أنه يقدم معالجة جديدة للعمل الشهير، مع مشاركة مجموعة من النجوم، ومن المقرر مواصلة التصوير خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لاستكمال مراحل ما بعد الإنتاج وطرح الفيلم للجمهور.

أبطال فيلم شمس الزناتي 2

وضم فيلم شمس الزناتي 2 عدد من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من، ياسمين رئيس، باسم سمرة، محمد ثروت، محمود عبد المغني، خالد انور، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

قصة فيلم شمس الزناتي 2

فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل امام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

اليوم السابع